Результат Рамштайна будет объявлен на поле боя, – эксперт Defense Express Киричевский
Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что в Рамштайне вопросы, которые ускоряют переход Украины в контрнаступление и разгром россиян, будут обсуждаться, но результат не будет объявлен на публику
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Сегодня обсудят механизм ускорения передачи танков, оружия, но публично об этом не объявят. Сегодня нас ждет такая картина: выйдет Ллойд Остин (министр обороны США, - ред.) и скажет, что передают на 700 млн долларов HIMARS, боеприпасы к ним, военное оборудование, а затем окажется, что у нас появились и французские бронемашины, и польские танки. Результат Рамштайна будет объявлен на поле боя. Вот увидим новую технику - это и будет результат Рамштайна", - подчеркнул Киричевский.
- 13 июля Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что партнеры из США удовлетворены результатами использования украинскими артиллеристами американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
- 15 июля Министр обороны Алексей Резников назвал "совершенно реалистичным планом" деоккупацию до конца 2022 года захваченных Россией украинских территорий по меньшей мере до тех позиций, на которых стороны находились в преддверии полномасштабной войны.
- Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.79
Покупка 35.79Продажа 36.78
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное