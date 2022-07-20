Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Сегодня обсудят механизм ускорения передачи танков, оружия, но публично об этом не объявят. Сегодня нас ждет такая картина: выйдет Ллойд Остин (министр обороны США, - ред.) и скажет, что передают на 700 млн долларов HIMARS, боеприпасы к ним, военное оборудование, а затем окажется, что у нас появились и французские бронемашины, и польские танки. Результат Рамштайна будет объявлен на поле боя. Вот увидим новую технику - это и будет результат Рамштайна", - подчеркнул Киричевский.

13 июля Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что партнеры из США удовлетворены результатами использования украинскими артиллеристами американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

15 июля Министр обороны Алексей Резников назвал "совершенно реалистичным планом" деоккупацию до конца 2022 года захваченных Россией украинских территорий по меньшей мере до тех позиций, на которых стороны находились в преддверии полномасштабной войны.

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



