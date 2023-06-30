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Главная Мир "Результат нулевой, даже отрицательный": Орбан заявил о неэффективности борьбы с Россией

"Результат нулевой, даже отрицательный": Орбан заявил о неэффективности борьбы с Россией

30 июня, 2023 пятница
11:50
Мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Россия не потерпела существенные неудачи, а скорее наоборот – борьба с ней дала негативный результат

Об этом политик сказал одному из венгерских изданий.

"Я говорю, прошло полтора года, результат нулевой, даже отрицательный. Мы не победили Россию, российское политическое руководство на месте, российская экономика благодаря этому идет очень хорошо – для сравнения, мы страдаем от высокой инфляции, у нас больше нет денег, чтобы поддерживать украинцев", - заявил Орбан.

По словам главы венгерского правительства, необходимы прекращение огня и мирные переговоры, поскольку иначе "погибнет много людей". Он призвал ЕС больше не давать денег Украине "для войны, которой не должно было быть".

Стоит отметить, что Орбан регулярно делает заявления, унижающие украинцев и их борьбу с оккупантами. Так, в апреле политик назвал Украину "несуществующим в финансовом плане государством". Он сказал, что Украина выплачивает пенсии и зарплаты только благодаря средствам, выделяемым ЕС, в том числе Венгрией.

В мае Орбан выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а на днях заявил, что сотрудничество Запада и Украины является провальным , а последняя не является суверенным государством.

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Новости
Россия
Венгрия
Виктор Орбан
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