"Результат на табло": Порошенко призвал выбросить Россию из ООН
Петр Порошенко приветствовал резолюцию Одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине и призвал исключить Россию из ООН
Об этом Порошенко написал в facebook .
"Результат, как говорится, на табло. Россия продолжает терять, Украина продолжает приобретать. И международный вес, и поддержку. Ни одна попытка незаконного захвата Россией нашей территории не сработает. Большинство мира этого не воспримет ни сегодня, ни завтра, никогда", - отметил он.
Этим голосованием Россия отправлена в нокдаун. Теперь ВСУ с помощью партнеров Украины отправит ее в нокаут, уверен пятый президент.
"Глубочайшая благодарность за это украинской профессиональной дипломатии и Вооруженным Силам Украины", - написал он.
"Нам доверяет и поддерживает, в нас верит весь мир. Теперь – изгнание России из ООН, как это когда-то уже произошло с СССР и Лигой Наций. Тот, кто нарушает основные принципы мирного сосуществования, должен быть подвергнут справедливому наказанию", – отмечает Порошенко.
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