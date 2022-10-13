Об этом Порошенко написал в facebook .

"Результат, как говорится, на табло. Россия продолжает терять, Украина продолжает приобретать. И международный вес, и поддержку. Ни одна попытка незаконного захвата Россией нашей территории не сработает. Большинство мира этого не воспримет ни сегодня, ни завтра, никогда", - отметил он.

Этим голосованием Россия отправлена в нокдаун. Теперь ВСУ с помощью партнеров Украины отправит ее в нокаут, уверен пятый президент.

"Глубочайшая благодарность за это украинской профессиональной дипломатии и Вооруженным Силам Украины", - написал он.

"Нам доверяет и поддерживает, в нас верит весь мир. Теперь – изгнание России из ООН, как это когда-то уже произошло с СССР и Лигой Наций. Тот, кто нарушает основные принципы мирного сосуществования, должен быть подвергнут справедливому наказанию", – отмечает Порошенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb