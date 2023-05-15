Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Я не могу озвучивать наиболее вероятную версию по падению вертолетов и самолетов РФ в Брянской области, поскольку она сразу станет официальной. Мы лишь можем отслеживать, что у них там происходит. У них очень много версий по падению летательных аппаратов в Брянской области, не хватает только версии о каком-то космическом метеорите", - рассказал Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил Украины прокомментировал версии падения вертолетов и самолетов в Брянской области 13 мая.

"В России официально признали падение 4 летательных аппаратов. В частности, 2 вертолета и два самолета. О третьем вертолете они тоже сообщали, но не очень распространяли эту информацию, чтобы не сильно травмировать свое население. Рассказывают россияне о разных версиях. Говорят о нашем влиянии и их. Однако пусть это все остается на их совести, поскольку падение этих самолетов и вертолетов является прямым результатом агрессивной войны против Украины", - добавил он.