"Результат агрессивной войны против Украины": Игнат о падении самолетов и вертолетов РФ в Брянской области
Спикер Командования Воздушных сил Украины подчеркнул, что падение вертолетов и самолетов в Брянской области 13 мая является следствием вооруженной агрессии РФ против Украины
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"
"Я не могу озвучивать наиболее вероятную версию по падению вертолетов и самолетов РФ в Брянской области, поскольку она сразу станет официальной. Мы лишь можем отслеживать, что у них там происходит. У них очень много версий по падению летательных аппаратов в Брянской области, не хватает только версии о каком-то космическом метеорите", - рассказал Игнат.
Спикер Командования Воздушных сил Украины прокомментировал версии падения вертолетов и самолетов в Брянской области 13 мая.
"В России официально признали падение 4 летательных аппаратов. В частности, 2 вертолета и два самолета. О третьем вертолете они тоже сообщали, но не очень распространяли эту информацию, чтобы не сильно травмировать свое население. Рассказывают россияне о разных версиях. Говорят о нашем влиянии и их. Однако пусть это все остается на их совести, поскольку падение этих самолетов и вертолетов является прямым результатом агрессивной войны против Украины", - добавил он.
- 13 мая 2023 года, в пограничной с Украиной Брянской области потерпели крушение 2 вертолета Ми-8, самолет Су-34 и Су-35 . По предварительным данным, их могли сбить зенитными ракетами.
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