Резолюция ПАСЕ по депортации детей Россией пригодится Украине для доказывания в международных судах фактов геноцида, - нардеп Кравчук
Сегодня, 27 апреля, в ПАСЕ голосуют за принятие резолюции по похищению и депортации Россией украинских детей. После утверждения документа ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге с целью расследования преступления геноцида
Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук в эфире Эспрессо.
По словам чиновника, сначала в ПАСЕ состоятся срочные дебаты по вопросу похищения Россией украинских детей. После этого депутаты будут голосовать за соответствующую резолюцию.
"Все политические группы из того, что я вижу, поддерживают резолюцию. Поэтому есть шансы, что она пройдет единогласно. Уже заложена конструкция, которая нам пригодится в международных судах в контексте доказывания преступления геноцида против украинского народа". – сказала Кравчук.
Она отметила, что похищение детей и перемещение этнической группы на другую территорию являются показателями, отвечающими критериям по ст. 2 Конвенции о геноциде, принятой в 1948 году.
"После принятия резолюции ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы расследовать преступление геноцида, а также всех стран, подписавших Римский устав.
- 27 апреля в ПАСЕ состоятся срочные дебаты по похищению Россией украинских детей. Также в четверг будут отдельные дебаты по поводу роли России в дестабилизации Молдовы.
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