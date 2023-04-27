Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук в эфире Эспрессо.

По словам чиновника, сначала в ПАСЕ состоятся срочные дебаты по вопросу похищения Россией украинских детей. После этого депутаты будут голосовать за соответствующую резолюцию.

"Все политические группы из того, что я вижу, поддерживают резолюцию. Поэтому есть шансы, что она пройдет единогласно. Уже заложена конструкция, которая нам пригодится в международных судах в контексте доказывания преступления геноцида против украинского народа". – сказала Кравчук.

Она отметила, что похищение детей и перемещение этнической группы на другую территорию являются показателями, отвечающими критериям по ст. 2 Конвенции о геноциде, принятой в 1948 году.

"После принятия резолюции ПАСЕ обратится в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы расследовать преступление геноцида, а также всех стран, подписавших Римский устав.