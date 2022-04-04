Резня армии РФ в Киевской области: больше всего жертв не в Буче, а в Бородянке, - Венедиктова

Об этом она рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке", - сказала Венедиктова.



Генпрокурор не назвала цифр жертв.

Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал создание специальной комиссии по расследованию преступлений российской армии в Киевской области, в частности в Буче.