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Резня армии РФ в Киевской области: больше всего жертв не в Буче, а в Бородянке, - Венедиктова

4 апреля, 2022 понедельник
18:26
Новости Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что, несмотря на ситуацию в Буче, ситуация с человеческими потерями на Киевщине самая плохая в Бородянке

Об этом она рассказала в эфире Всеукраинского телемарафона.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор не назвала цифр жертв.

  • Украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от российских захватчиков. В то же время в освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства оккупантами гражданских людей.
  • 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий инициировал создание специальной комиссии по расследованию преступлений российской армии в Киевской области, в частности в Буче.

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