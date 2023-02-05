Резникова в должности министра обороны может заменить Буданов, - СМИ
Алексея Резникова в должности министра обороны может заменить руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов
Об этом сообщает РБК-Украина .
По данным источников издания, Резникова в должности может заменить профессиональный военный, а одним из главных кандидатов на его место является Буданов.
Собеседники РБК-Украина утверждают, что Резников останется в команде, правда, разговоры о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности.
Ожидается, что вопросы об отставке Резникова могут обсуждаться в воскресенье, 5 февраля, на заседании фракции "Слуги Народа".
Информацию о возможном назначении Буданова подтвердили и источники УП в Офисе президента, Кабмине и силовых ведомствах. В частности, собеседники рассказали, что Буданов уже ищет себе замену в ГУР.
Сам Алексей Резников созвал 5 февраля на 15:00 пресс-конференцию. О чем пойдет речь, пока неизвестно.
- 1 февраля сообщалось, что Резников может покинуть пост министра обороны и перейти в Минюст.
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