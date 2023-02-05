Об этом сообщает РБК-Украина .

По данным источников издания, Резникова в должности может заменить профессиональный военный, а одним из главных кандидатов на его место является Буданов.

Собеседники РБК-Украина утверждают, что Резников останется в команде, правда, разговоры о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности.

Ожидается, что вопросы об отставке Резникова могут обсуждаться в воскресенье, 5 февраля, на заседании фракции "Слуги Народа".

Информацию о возможном назначении Буданова подтвердили и источники УП в Офисе президента, Кабмине и силовых ведомствах. В частности, собеседники рассказали, что Буданов уже ищет себе замену в ГУР.

Сам Алексей Резников созвал 5 февраля на 15:00 пресс-конференцию. О чем пойдет речь, пока неизвестно.