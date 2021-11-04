Резникова назначили министром обороны
Алексей Резников стал новым министром обороны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла решение о назначении Алексея Резникова новым министром обороны.
За проголосовали 273 депутата.
Резников назвал основные задачи в должности министра обороны:
- Вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса и Луганщины;
- повышать обороноспособность и устойчивость страны;
- Бороться с коррупцией в Минобороне;
- Обеспечивать закупки.
- Вносить кадровые изменения в Минобороны и ВСУ и согласовывать их с командующим ВСУ Валерием Залужным.
Справка: С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Напомним, 3 ноября Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
- Такжебыл уволен с должности министра обороны Андрей Таран.
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