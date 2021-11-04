Резникова назначили министром обороны

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Верховная Рада приняла решение о назначении Алексея Резникова новым министром обороны.



За проголосовали 273 депутата.



Резников назвал основные задачи в должности министра обороны:

Вернуть Крым и оккупированные территории Донбасса и Луганщины;

повышать обороноспособность и устойчивость страны;

Бороться с коррупцией в Минобороне;

Обеспечивать закупки.

Вносить кадровые изменения в Минобороны и ВСУ и согласовывать их с командующим ВСУ Валерием Залужным.

Справка: С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.