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Резникова могут снять с поста министра обороны и назначить послом в Великобритании, - Гончаренко

1 августа, 2023 вторник
12:05
Общество

В Офисе президента давно думают о том, чтобы снять Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Вместо этого его могут назначить послом в Великобритании

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"В ОП уже давно думают снять Резникова с поста главы Минобороны. Еще после яиц по 17 грн были активные попытки снять Резникова и поставить вместо него Буданова", – написал он.

Гончаренко добавил, что Резником сам не прочь уйти с должности, поскольку он хотел перейти в министерство юстиции. Впрочем, по словам нардепа, в ОП после увольнения экс-министра иностранных дел Вадима Пристайко решили, что отправят послом не профессионального дипломата, а министра.

"В ОП уже узнавали, как Резникова воспримут в Британии. И получили одобрительный ответ", – отметил Гончаренко.

Скандалы вокруг Минобороны Украины

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов. Впоследствии в Минбороны назвали эти обвинения имеющими признаки умышленных манипуляций.

23 января НАБУ рассказало , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ. А уже на следующий день Кабмин на заседании принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке. 2 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога.

На следующий день Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны , фигурирующему в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.

Позже стало известно, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет , в состав которого войдут представители общественности. А уже 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , где, в частности, будет введен механизм общественного контроля. Впоследствии стало известно, что в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины вошли также представители 13 общественных организаций .

А уже 28 февраля Минобороны внесло изменения в 8 договоров по организации закупки продуктов для армии. В том числе стоимость яиц стала 8,40.

21 июля журналисты "Украинской правды" опубликовали материал, в котором сообщалось, что Минобороны осенью прошлого года заключило соглашение на поставку мин 82 мм и 120 мм с компанией "Львовский арсенал" на сумму 1,4 млрд грн. Впрочем, ВСУ пока не получили ни одной мины согласно подписанному контракту.

Украина
Алексей Резников
Великобритания
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