Резников: заявку Украины на вступление в НАТО уже обсуждают

Об этом Резников сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Дискуссия уже началась. Это демократические страны демократического мира. Соответственно, конечно, наша заявка подлежит обсуждению. Конечно, не сегодня, не сейчас, но дискуссия уже продолжается", - сказал Резников.

Министр отметил, что министр стран НАТО, с которыми он общался, оптимистично настроены по поводу членства Украины.

"Конечно, озвучивают разные аргументы. Но в кулуарах еще интереснее. И в кулуарах мне было очень приятно общаться с министрами, они говорят: если мы понимаем, что на Мадридском саммите определено, что главной угрозой стран НАТО является Россия, - это прямо записано в их стейтменте – а сегодня Украина демонстрирует всему миру, что имеет лучшую экспертизу противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать, какие еще дополнительные нужны аргументы относительно принятия Украины в НАТО. Вот то, что на уровне кулуарных пока что бесед, живых разговоров. А вы понимаете, что это уже ткущаяся ткань будущего решения", - сказал Резников.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству, и добавил, что это справедливо.

Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив сообщил, что согласно новому социологическому опросу, более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

4 октября посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что заявка Украины на вступление в НАТО формализовала вопросы и перевела обсуждение на уровень министров обороны Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины на членство в Альянсе.