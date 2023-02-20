Резников заявил об увеличении количества систем ПВО и ракет от партнеров
Союзники Украины пообещали увеличить количество средств противовоздушной обороны, которые усилят защиту нашего неба
Об этом сообщает в интервью изданию "Бабель" глава Министерства обороны Алексей Резников.
Глава Минобороны объяснил недавнее заявление о получении лучшего отпора врага с неба.
"Партнеры обязались по увеличению количества систем ПВО - тех, которые уже есть, но их будет больше вместе с ракетами. Из уважения к партнерам я не называю, каких именно, потому что они хотят сами рассказать. Я могу сказать, что это существенно повысит уровень защиты нашего неба. Мы обсуждали некоторые системы, которые у нас не работают, но мы на них учимся, сейчас финализуем технические решения. Возможно, до 24 февраля партнеры сделают определенные объявления", - подчеркнул Резников.
Сейчас неизвестно, когда именно системы противовоздушной обороны будут в Украине, кроме того, им необходима специальная подготовка, поэтому выполнение обязательств - минимум месяц.
Резников заявил, что в настоящее время известно о передаче зенитно-ракетных систем Patriot – одна от США, еще одна от Германии, пусковые установки и ракеты от Нидерландов.
"Но мы знаем страны, где еще есть Patriot, и ведем с ними переговоры. Президент на своем уровне, руководитель ОП и премьер-министр на своем, я – на уровне министров обороны. Я оптимистично смотрю на то, что Patriot еще будут", – добавил глава МОУ.
- Напомним, во время пребывания на конференции в Мюнхене глава ВРУ Руслан Стефанчук заявил , что Украина ожидает приглашения на вступление в Североатлантический альянс в июле 2023 года, во время саммита НАТО в Вильнюсе. В частности, главной темой встречи, по его словам, остается поставка Украине оружия в кратчайшие сроки.
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