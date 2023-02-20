Резников заявил об увеличении количества систем ПВО и ракет от партнеров

Об этом сообщает в интервью изданию "Бабель" глава Министерства обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны объяснил недавнее заявление о получении лучшего отпора врага с неба.

"Партнеры обязались по увеличению количества систем ПВО - тех, которые уже есть, но их будет больше вместе с ракетами. Из уважения к партнерам я не называю, каких именно, потому что они хотят сами рассказать. Я могу сказать, что это существенно повысит уровень защиты нашего неба. Мы обсуждали некоторые системы, которые у нас не работают, но мы на них учимся, сейчас финализуем технические решения. Возможно, до 24 февраля партнеры сделают определенные объявления", - подчеркнул Резников.

Сейчас неизвестно, когда именно системы противовоздушной обороны будут в Украине, кроме того, им необходима специальная подготовка, поэтому выполнение обязательств - минимум месяц.

Резников заявил, что в настоящее время известно о передаче зенитно-ракетных систем Patriot – одна от США, еще одна от Германии, пусковые установки и ракеты от Нидерландов.

"Но мы знаем страны, где еще есть Patriot, и ведем с ними переговоры. Президент на своем уровне, руководитель ОП и премьер-министр на своем, я – на уровне министров обороны. Я оптимистично смотрю на то, что Patriot еще будут", – добавил глава МОУ.