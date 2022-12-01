Резников заявил о "тяжелых месяцах впереди", но Россия стремится к паузе "любой ценой"
Министр обороны Украины считает, что враг все еще имеет значительные ресурсы для ведения войны, но уже пытается получить паузу на поле боя любой ценой
Об этом он сказал в видеообращении во время Киевского форума безопасности, пишет официальный сайт.
"Впереди - тяжелые месяцы. Враг еще имеет значительные ресурсы, но все больше признаков, что ему нужна пауза любой ценой", - подчеркнул он.
"Это лучшее доказательство, что наша победа не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость. Если свободный мир будет устойчивым и единственным в стремлении остановить зло, так и произойдет", - сказал министр обороны.
Резников отметил, что еще девять месяцев назад российские войска были в 20 километрах от центра Киева.
"Но благодаря устойчивости украинского народа, мужества нашей армии и поддержке партнеров мы выстояли. И уже освободили половину временно оккупированных россиянами территорий", - подчеркнул он.
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