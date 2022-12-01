Резников заявил о "тяжелых месяцах впереди", но Россия стремится к паузе "любой ценой"

Об этом он сказал в видеообращении во время Киевского форума безопасности, пишет официальный сайт.

"Впереди - тяжелые месяцы. Враг еще имеет значительные ресурсы, но все больше признаков, что ему нужна пауза любой ценой", - подчеркнул он.

"Это лучшее доказательство, что наша победа не заставит себя ждать, если мы будем сохранять единство и устойчивость. Если свободный мир будет устойчивым и единственным в стремлении остановить зло, так и произойдет", - сказал министр обороны.

Резников отметил, что еще девять месяцев назад российские войска были в 20 километрах от центра Киева.

"Но благодаря устойчивости украинского народа, мужества нашей армии и поддержке партнеров мы выстояли. И уже освободили половину временно оккупированных россиянами территорий", - подчеркнул он.