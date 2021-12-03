Резников заявил о планах увеличить зарплату военных на 30% и поддержал сокращение срочной службы

Об этом Резников сказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Моя минимальная задача – на 30% увеличить", – сказал Резников.



Глава Минобороны отметил, что в настоящее время солдат в среднем получает 10 200 грн.



"В среднем есть возможности зарабатывать 14 300 грн. Для того чтобы это произошло, в следующем году нужно плюс 18 млрд грн. Их, к сожалению, сегодня в бюджете нет", - сказал Резников.



Министр также добавил, что задолженности по зарплатам в ВСУ нет.



"По состоянию на сегодняшний день задолженности нет в ВСУ, но, конечно, она может появиться, и мы над тем работаем (чтобы задолженность не появилась - ред.). У нас есть взаимодействие с министром финансов, я думаю, что мы не будем доводить ситуацию до казусов", - сказал Резников.



Кроме того, министр выступил за сокращение продолжительности срочной военной службы в армии и добавил, что рассматривается целесообразность призыва на срочную службу.



"Сегодня у нас есть и контрактный подход, и призыв. Вы знаете, что 250 тыс. (численность ВСУ – ред.) по закону и 11 тыс. будут добавлены решением парламента. Но пока на сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим и Генштабом целесообразность и необходимость именно призыва на срочную службу. Моя позиция такова: возможно, нам не нужна она на столь долгий период, может, ее стоит сделать короче. И готовить потенциальных будущих защитников и защитниц, чтобы они были готовы", - сказал Резников.



Министр также назвал важным аспектом введения закона о терробороне, который начнет действовать с 1 января. Резников подчеркнул, что тероборона является основным базовым резервом.



Справка: продолжительность срочной службы в Украине составляет до 18 месяцев для солдат, матросов, сержантов и старшин, а для лиц с высшим образованием – до 12 месяцев.

Напомним, 4 ноября 2021 года Алексей Резников стал новым министром обороны.

18 ноября 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил усиление оборонного сотрудничества.