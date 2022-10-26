Резников заявил о переходе к третьему этапу войны с Россией
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина находится на третьем этапе войны против России
Об этом Резников рассказал в интервью NHK .
По его словам, война с Россией состоит из нескольких этапов, а Украина находится на третьем из них.
Министр обороны уточнил, что первый этап заключался в сдерживании российских войск, второй – в стабилизации линии фронта. Сейчас продолжается третий этап — проведение контрследующей операции, в ходе которой украинские силы отвоевывают территории.
Резников отметил, что кампания на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы как оборонительные редуты. В то же время, он пообещал, что украинские войска будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность российских войск снизится.
- 26 октября Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ на юге замедлилось из-за погодных условий .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.4
Покупка 39.4Продажа 40.24
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное