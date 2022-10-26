Об этом Резников рассказал в интервью NHK .

По его словам, война с Россией состоит из нескольких этапов, а Украина находится на третьем из них.

Министр обороны уточнил, что первый этап заключался в сдерживании российских войск, второй – в стабилизации линии фронта. Сейчас продолжается третий этап — проведение контрследующей операции, в ходе которой украинские силы отвоевывают территории.

Резников отметил, что кампания на юге замедлилась, потому что российские войска используют оросительные каналы как оборонительные редуты. В то же время, он пообещал, что украинские войска будут продвигаться вперед с наступлением зимы, когда мобильность российских войск снизится.

26 октября Алексей Резников заявил, что наступление ВСУ на юге замедлилось из-за погодных условий .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb