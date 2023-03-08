Резников заявил, что Украине нужно в 4 раза больше снарядов, чем предлагает Европа
Проект предложения Евросоюза о выделении 1 млрд евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины не покроет потребности ВСУ. Нужно в 4 раза больше
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Bloomberg.
"Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить около четырех миллиардов евро", - сказал глава ведомства.
Его мнение разделяет шведский министр обороны Пал Йонсон.
"Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель – закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность", - сказал он.
В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что нужно быть реалистами.
"Сегодня будем реалистами и прагматиками. Не говорите о бесконечности, говорите о том, что можно принять сегодня", – сказал он.
- Ранее Резников обратился к европейским коллегам с просьбой поставлять Украине по 250 тысяч снарядов ежемесячно.
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