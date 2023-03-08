Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Bloomberg.

"Нам нужно больше. Нам нужен один миллион снарядов, и это будет стоить около четырех миллиардов евро", - сказал глава ведомства.

Его мнение разделяет шведский министр обороны Пал Йонсон.

"Важно то, что украинцы остро нуждаются в боеприпасах, и мы должны наращивать производство в Европе. Основная цель – закупки на европейской промышленной базе, но если будут другие поставки из других государств, я не думаю, что мы должны исключать эту возможность", - сказал он.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что нужно быть реалистами.

"Сегодня будем реалистами и прагматиками. Не говорите о бесконечности, говорите о том, что можно принять сегодня", – сказал он.