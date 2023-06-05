Об этом он сказал в интервью японскому изданию NHK .

На вопрос об истребителях F-16, которые хочет получить Украина, Резников ответил, что они не изменят ситуацию этим летом. Некоторые страны Запада начали или планируют начать подготовку украинских пилотов , которые будут управлять этими самолетами.

Резников сказал, что для подготовки летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами о подготовке инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.

По словам министра обороны, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.