Резников заявил, что Украина не будет применять F-16 во время летнего контрнаступления
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время контрнаступления, которое должно начаться этим летом, Силы обороны не будут применять истребители F-16
Об этом он сказал в интервью японскому изданию NHK .
На вопрос об истребителях F-16, которые хочет получить Украина, Резников ответил, что они не изменят ситуацию этим летом. Некоторые страны Запада начали или планируют начать подготовку украинских пилотов , которые будут управлять этими самолетами.
Резников сказал, что для подготовки летчиков потребуется время, а Украине придется также договориться со своими партнерами о подготовке инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.
По словам министра обороны, Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.
- Ранее сообщалось, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года. Всего стране нужны 40-50 самолетов , говорили в Минобороны.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 .
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