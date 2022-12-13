Об этом в комментарии американскому телеканалу CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно (оружия, — ред.). Нам нужно ее еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас", - сказал глава Минобороны.

"Мы уже долгое время обсуждаем (передачу Украине систем Patriot, — ред.) с нашими партнерами, потому что эта система дорога и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также могут появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе", - добавил Резников.

По данным Forbes, следующий этап контрнаступления ВСУ может начаться в направлении Мелитополя.

6 декабря Польша и Германия пришли к согласию не передавать ЗРК Patriot Украине .

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