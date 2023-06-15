Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая цивилизованную Европу от варварской России
Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Украина уже выполняет функцию восточной границы НАТО, защищая демократическую, цивилизованную Европу от варварской России
Об этом пишет "Голос Америки" .
По словам Резникова, защита Европы для Украины – это "не просто абстрактное понятие", к тому же страна уже играет роль восточного фланга НАТО, "защищая демократическую, цивилизованную Европу от варварской России".
Также надеется, что на саммите в Вильнюсе блок четко определит, когда и как Украина может получить полное членство в Альянсе.
"Мы уже достигли поразительных результатов в борьбе с Россией благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный состав оружия и техники. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали учебные программы в странах НАТО. Мы будем укреплять такое сотрудничество и дальше", - сказал министр обороны Украины.
Резников подтвердил стремление достичь максимальной совместимости с Североатлантическим союзом с помощью стандартов НАТО.
"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, построить все практические вещи таким образом, чтобы Вильнюс имел максимальное пространство для принятия необходимых политических решений на уровне глав государств", - добавил министр.
В четверг, 15 июня, Резников примет участие в официальном заседании комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Вступление Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Эспрессо по этой ссылке .
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны. Однако он уверен , что во время Вильнюсского саммита страны-члены Альянса найдут решение о движении Украины.
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