Об этом пишет "Голос Америки" .

По словам Резникова, защита Европы для Украины – это "не просто абстрактное понятие", к тому же страна уже играет роль восточного фланга НАТО, "защищая демократическую, цивилизованную Европу от варварской России".

Также надеется, что на саммите в Вильнюсе блок четко определит, когда и как Украина может получить полное членство в Альянсе.

"Мы уже достигли поразительных результатов в борьбе с Россией благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный состав оружия и техники. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали учебные программы в странах НАТО. Мы будем укреплять такое сотрудничество и дальше", - сказал министр обороны Украины.

Резников подтвердил стремление достичь максимальной совместимости с Североатлантическим союзом с помощью стандартов НАТО.

"Наша цель – выполнить все, что находится в компетенции Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, построить все практические вещи таким образом, чтобы Вильнюс имел максимальное пространство для принятия необходимых политических решений на уровне глав государств", - добавил министр.

В четверг, 15 июня, Резников примет участие в официальном заседании комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Вступление Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества: политический и практический, которые предложит для обсуждения. А Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил "три шага для успеха Вильнюсского саммита": "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО". Больше новостей о вступлении Украины в НАТО можно прочитать на Эспрессо по этой ссылке .

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

Впоследствии генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны. Однако он уверен , что во время Вильнюсского саммита страны-члены Альянса найдут решение о движении Украины.