Резников заявил, что России нужно не менее недели, чтобы покинуть Херсон

Об этом сообщает Reuters.

По словам Резникова, на правом берегу Херсонской области расположено 40 тыс. захватчиков.

"Не так просто вывести эти войска из Херсона за один или два дня. Это займет минимум неделю", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Снигиревка Николаевской области снова с украинским флагом

Эксперты отмечают, что на Херсонщине оккупанты уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.

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