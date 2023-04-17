Об этом он сказал в интервью газете La Razon.

"Это моя мечта. И еще большая мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром... Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке... Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым" , – отметил министр.