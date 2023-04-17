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Резников заявил, что после победы планирует уйти в отставку

17 апреля, 2023 понедельник
07:49
Общество

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после победы нашей страны в войне против России намерен уйти в отставку

Об этом он сказал в интервью газете La Razon.

"Это моя мечта. И еще большая мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром... Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке... Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым" , – отметил министр.

  • Информация о возможной отставке министра обороны Резникова появилась зимой на фоне коррупционного скандала у Минобороны по закупкам продуктов для ВСУ по завышенным ценам и оглашению подозрений топчиновникам министерства в хищении средств. Тогда в Министерстве обороны назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
  • Однако Резников, комментируя слухи о своем увольнении, заявлял, что подаст в отставку, если президент Зеленский примет подобное решение.
Алексей Резников
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