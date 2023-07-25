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Резников заявил, что контрнаступление идет по плану, хоть и отстает от графика

25 июля, 2023 вторник
01:14
Война с Россией

Украинское контрнаступление хоть и отстает от очерченного графика, однако происходит в соответствии с планом

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает CNN.

Глава Минобороны признал, что контрнаступление отстает от графика, однако заверил, что "не волнуется", поскольку он идет по плану. При этом он назвал ошибочным мнение, что "каждое контрнаступление должно быть быстрым".

Резников перечислил несколько причин, почему контрнаступление может быть медленнее, чем ожидалось.

"Это вопрос противовоздушной обороны. Это вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И мы имеем против себя большое количество врагов. Это война, а не компьютерная игра. Наши генералы и командиры видят реальную ситуацию на поле боя. Главной ценностью для нас жизнь солдат", - отметил министр.

Он добавил, что продвижение на южном фронте в значительной степени замедлено из-за минных полей, обустроенных войсками РФ. Поэтому часто украинские защитники должны были вручную расчищать пути через эти поля.

"Нам нужно очень медленно использовать наших солдат, саперов и очень медленно готовить коридоры для реального наступательного движения", - сказал Резников, добавив, что активность в различных локациях запутает россиян относительно основного направления удара.

24 июля Алексей Резников анонсировал , что на этой неделе представит Пентагону отчет об использованных кассетных боеприпасах DPICM, предоставленных США нашей стране.

А накануне он заявил , что во время следующего саммита НАТО летом 2024 года Украину, вероятно, смогут принять в альянс.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 23 июля, заявил , что Силы обороны отвоевали половину территорий, которую Россия оккупировала с начала полномасштабного вторжения.

Алексей Резников
Контрнаступление ЗСУ
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