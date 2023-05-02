Резников, Залужный и Малыш просят ВР отложить рассмотрение вопроса о возвращении 30 тыс. грн военным
Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным
Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в telegram .
По его словам, в парламент поступило письмо от руководителей силового блока с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П от 11.04.2023 "Об отмене решения Верховной Рады от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторых законов Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения.
"Вместо этого они предлагают собрать рабочую группу из представителей ВР, Кабмина, Генштаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда защитников", - написал Арахамия.
Он добавил, что письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
- 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
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