Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в telegram .

По его словам, в парламент поступило письмо от руководителей силового блока с просьбой отложить рассмотрение проекта постановления № 8312-П от 11.04.2023 "Об отмене решения Верховной Рады от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторых законов Украины по усовершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения.

"Вместо этого они предлагают собрать рабочую группу из представителей ВР, Кабмина, Генштаба ВСУ и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда защитников", - написал Арахамия.

Он добавил, что письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального Штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.