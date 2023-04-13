Резников: Задача международного сообщества – сделать Черное море регионом безопасности

Об этом пишет Media Center Ukraine – Ukrinform.

"Безопасность Черного моря - это интерес каждой страны, которая находится в этом регионе. Украина открыта к таким обсуждениям, но мы должны быть уверены, что международные партнеры едины в позиции, когда доминировать должны законы права, а не законы силы. Наша общая задача сделать Черное море зоной безопасности", - подчеркнул министр.