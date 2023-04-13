Резников: Задача международного сообщества – сделать Черное море регионом безопасности
Министр обороны Алексей Резников на конференции "Крымской платформы" заявил, что безопасность Черного моря – это интерес каждой страны, которая находится в этом регионе
Об этом пишет Media Center Ukraine – Ukrinform.
"Безопасность Черного моря - это интерес каждой страны, которая находится в этом регионе. Украина открыта к таким обсуждениям, но мы должны быть уверены, что международные партнеры едины в позиции, когда доминировать должны законы права, а не законы силы. Наша общая задача сделать Черное море зоной безопасности", - подчеркнул министр.
- Напомним, 12 апреля сообщалось, что в Румынии началась Черноморская конференция безопасности "Крымской платформы". Глава правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник отметила, что на конференции продолжаются экспертные обсуждения вопросов безопасности в рамках Черноморского региона.
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