Об этом сообщает The Guardian .

По данным британского издания, ожидается, что Резников встретится в Париже с Макроном на фоне дебатов между союзниками относительно того, стоит ли предоставить Украине истребители F-16.

30 января президент Франции подчеркнул, что этот шаг будет зависеть от нескольких факторов, включая необходимость избегать эскалации и заверения, что самолеты "не коснутся российской земли". Он также сообщил, что Резников встретится с министром обороны Франции Себастьеном Лекорне.

По данным Le Figaro , во время переговоров речь пойдет об усилении украинской противовоздушной обороны.

31 января президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16.

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