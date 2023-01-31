Резников встретится с Макроном и будет просить о поставках F-16, - The Guardian
Министр обороны Алексей Резников 31 января встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудит возможность поставки Украине истребителей F-16
Об этом сообщает The Guardian .
По данным британского издания, ожидается, что Резников встретится в Париже с Макроном на фоне дебатов между союзниками относительно того, стоит ли предоставить Украине истребители F-16.
30 января президент Франции подчеркнул, что этот шаг будет зависеть от нескольких факторов, включая необходимость избегать эскалации и заверения, что самолеты "не коснутся российской земли". Он также сообщил, что Резников встретится с министром обороны Франции Себастьеном Лекорне.
По данным Le Figaro , во время переговоров речь пойдет об усилении украинской противовоздушной обороны.
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31 января президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16.
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