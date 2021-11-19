Резников встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Остином: обсудили усиление оборонного сотрудничества

Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.



Встреча началась в 13:15 по вашингтонскому времени. Украинская и американская делегации общались около трех часов.



"Это мой первый визит в должности Министра обороны в Вашингтон. Хочу подчеркнуть, что Украина ценит стратегические отношения с США и помощь американского народа в противодействии российской агрессии. Мы настроены развивать наше партнерство. Этот визит происходит в то время, когда весь мир наблюдает за гибридной атакой с использованием мигрантов на Польшу и страны Балтии. Моя страна уже восемь лет отражает вооруженную агрессию России и мы ценим усилия Соединенных Штатов привлечь внимание угроз со стороны Москвы. Мы одинаково оцениваем их опасный потенциал", - сказал Резников.



Министр обороны США Остин подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул готовность к углублению стратегического партнерства в соответствии с оборонным рамочным соглашением, подписанным во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон в августе 2021 года.



Также Ллойд Остин отметил, что США продолжат консультации с Украиной и партнерами и союзниками Соединенных Штатов в регионе по поводу того, как лучше обеспечить региональную безопасность.



"Мы остаемся приверженцами поддержки Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе", - сказал глава Пентагона.



Также Остин отметил необходимость совместного противодействия российской агрессии и усиления безопасности в Черном море.



"С нетерпением жду обсуждения того, как мы можем имплементировать соглашение (рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства и углублении сотрудничества в сфере обороны, - ред.), чтобы продолжить продвижение нашего общего приоритета противодействия российской агрессии и углубления нашего сотрудничества в таких сферах, как безопасность Черного моря, киберзащита и обмен разведывательными данными", - цитирует Остина пресс-служба Пентагона.

Напомним, ранее Резников обсудил с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом агрессию РФ, сотрудничество Украины с НАТО и развитие ВМС ВСУ.

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