Резников встретился со Столтенбергом: обсудили системное взаимодействие с НАТО
Министр обороны Алексей Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом системное взаимодействие Украины с Альянсом
Об этом глава Минобороны сообщил в facebook .
Во время встречи министр, в частности, поблагодарил Столтенберга за его последовательную позицию в поддержке Украины. Как отметил Резников, сейчас РФ официально признана наиболее значимой и прямой угрозой странам НАТО.
"Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими увлекается весь мир! В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре", – добавил глава Минобороны.
- 14 февраля стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец считает , что странам НАТО следует готовиться к возможной эскалации из РФ из-за непредсказуемых действий российской армии.
- 14 февраля сообщалось, что государства НАТО разрабатывают инструкции на случай участия государств Альянса в конфликте высокой интенсивности и применении статьи 5 о взаимной защите или на случай военных действий за пределами этой статьи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное