Резников встретился со Столтенбергом: обсудили системное взаимодействие с НАТО

Об этом глава Минобороны сообщил в facebook .

Во время встречи министр, в частности, поблагодарил Столтенберга за его последовательную позицию в поддержке Украины. Как отметил Резников, сейчас РФ официально признана наиболее значимой и прямой угрозой странам НАТО.

"Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими увлекается весь мир! В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре", – добавил глава Минобороны.