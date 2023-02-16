Об этом Резников сообщил в Facebook .

"Обсудили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом наши успешные решения по дальнейшим шагам имплементации стандартов НАТО. Среди них - внедрение системы LOGFAS - одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов НАТО", - написал он.

"Если коротко, это о минимизации времени планирования и максимизации скорости обмена логистическими планами, отчетами как в силах обороны Украины, так и с нашими партнерами", - пояснил министр.

Резников рассказал Столтенбергу, как работает LOGFAS в Украине и получил одобрительную оценку.