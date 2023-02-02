Резников встретился с президентом Франции Макроном - обсудили оперативные нужды ВСУ
Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках официального визита во Францию встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном
Об этом Резников написал в Twitter
"Имел честь встретиться с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных потребностях ВСУ для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо Президенту и народу Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку", - сообщил глава украинского оборонного ведомства.
- Напомним, Алексей Резников совершает визит во Францию, в ходе которого запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и обсуждение поставок Украине истребителей F-16.
- 1 февраля Министры обороны Украины и Франции подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО
- Также накануне стало известно, что Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar – всего их будет уже 30.
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