Об этом Резников написал в Twitter

"Имел честь встретиться с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных потребностях ВСУ для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо Президенту и народу Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку", - сообщил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним, Алексей Резников совершает визит во Францию, в ходе которого запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и обсуждение поставок Украине истребителей F-16.

1 февраля Министры обороны Украины и Франции подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО

Также накануне стало известно, что Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar – всего их будет уже 30.

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