Резников встретился с представителями ЕС и G7: обсудили ситуацию на фронте и перемены в Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с послами стран Большой семерки и представителями ЕС
Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Сегодня принимал послов G7 и ЕС в Украине. Обсудили ситуацию на передовой и изменения в Минобороны. Представил моих новых заместителей. Мы строим эффективное Минобороны, используя лучшие стандарты государственной службы. Украина чувствует поддержку свободного мира", - написал Резников.
- Ранее, 21 января, издание Зеркало недели обнародовало информацию о том, что Минобороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях.
- В Минобороны назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющимb признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ заявили, что знали о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных.
- 24 января Кабмин уволил заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
- 2 февраля суд избрал Шаповалову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога.
- 3 февраля Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны, фигурирующему в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
- Для противодействия коррупции в Минобороны решили создать антикоррупционный совет с участием представителей общественности.
- 8 февраля Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления, в частности введении механизма общественного контроля.
- В рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны присоединились представители 13 общественных организаций.
- Правительство назначило волонтера Виталия Дейнегу и экспосла Андрея Шевченко заместителями министра обороны.
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