Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Сегодня принимал послов G7 и ЕС в Украине. Обсудили ситуацию на передовой и изменения в Минобороны. Представил моих новых заместителей. Мы строим эффективное Минобороны, используя лучшие стандарты государственной службы. Украина чувствует поддержку свободного мира", - написал Резников.