Об этом сообщил министр обороны США в своем твиттере.

"Прежде чем начать нашу повестку дня, мне было очень приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым. Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир сплочен вокруг вас", - отметил Остин. сообщении.

Кроме заседания группы в формате Рамштайн, в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО.

11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS , предоставленные США.