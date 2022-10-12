Резников встретился с Остином перед заседанием формата "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином в Брюсселе, где в среду собирается встреча в формате "Рамштайн"
Об этом сообщил министр обороны США в своем твиттере.
"Прежде чем начать нашу повестку дня, мне было очень приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой, министром Алексеем Резниковым. Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир сплочен вокруг вас", - отметил Остин. сообщении.
Кроме заседания группы в формате Рамштайн, в Брюсселе также пройдет встреча министров обороны стран НАТО.
- 11 октября Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.
- Позже министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS , предоставленные США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное