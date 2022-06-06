Резников встретился с новой главой посольства США в Украине
Министр обороны Украины и назначенный посол США в Украине Бриджит Бринк договорились об активном взаимодействии, чтобы укрепить Украину на поле боя
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Резников поздравил главу посольства США с началом работы в Киеве и поблагодарил за поддержку Украины.
"Убежден, что Ваш огромный опыт и профессионализм будут оказать чрезвычайно положительное влияние на наращивание динамики развития двусторонних отношений между нашими государствами. Ведь только совместными усилиями мы сможем преодолеть российского агрессора и вернуть мир и стабильность на Европейский континент", - заявил Резников.
В свою очередь госпожа Бринк очертила основные приоритеты во главе американской дипломатической миссии в Украине и заверила в непреклонной поддержке со стороны США.
"Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и будем делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", – отметила Посол.
- 30 мая новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыл в Киев.
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