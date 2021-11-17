Резников встретился с министром обороны Британии: обсудили агрессию РФ, сотрудничество Украины с НАТО и развитие ВМС ВСУ
Во вторник, 16 июля, министр обороны Украины Алексей Резников встретился с государственным секретарем по вопросам обороны Королевства Великобритании и Северной Ирландии Беном Уоллесом для обсуждения укрепления сотрудничества
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Во время встречи руководители оборонных ведомств обсудили развитие ситуации на оккупированных территориях востока Украины и вокруг ее границ, сотрудничество Украины с НАТО и между Украиной и Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Резников Уоллес уделили особое внимание гибридной войне РФ против Украины и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжению милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствованию Россией свободному судоходству.
Кроме того, главы оборонных ведомств констатировали обострение ситуации безопасности на востоке Украины из-за действий России.
Чиновники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. и реализации подписанного в Лондоне Межправительственного рамочного соглашения, способствующего реализации проектов по развитию Военно-Морских Сил ВСУ.
Бен Уоллес подчеркнул, что Великобритания и дальше будет оказывать всестороннюю поддержку Украине в сфере развития демократии, проведении реформ и развития армии, а также реализации евроатлантической интеграции Украины.
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