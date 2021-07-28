Резников временно заменит Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ

Об этом он заявил в одном из телеэфиров, передает УНИАН .

"Возглавляет делегацию Кравчук и на сегодняшний день он находится на больничном. Завершится его больничный, и он продолжит, я надеюсь, совершенно так же руководить украинской делегацией. В случае, если вдруг не будет возможности принять участие в заседании, - я, как первый заместитель главы украинской делегации, буду представлять Украину ", - сказал Резников.

Первый президент Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.