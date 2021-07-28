Резников временно заменит Кравчука во главе украинской делегации в ТКГ
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что он временно заменит Леонида Кравчука в должности главы делегации Украины в ТКГ
Об этом он заявил в одном из телеэфиров, передает УНИАН .
"Возглавляет делегацию Кравчук и на сегодняшний день он находится на больничном. Завершится его больничный, и он продолжит, я надеюсь, совершенно так же руководить украинской делегацией. В случае, если вдруг не будет возможности принять участие в заседании, - я, как первый заместитель главы украинской делегации, буду представлять Украину ", - сказал Резников.
- Первый президент Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце.
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