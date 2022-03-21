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Резников: враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом

21 мартa, 2022 понедельник
11:46
война с Россией Алексей Резников

Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу

Об этом пишет министр обороны Украины Алексей Резников, передает Espreso.TV.

Прошло 25 дней обороны от российского нашествия.

В кремле уже не знают, как объяснять происходящее. Ведь за эти дни они похоронили в регионах России больше солдат, чем официально признали свои потери. Ложь им уже не помогает, а правда пугает.

Ведь наши защитники и защитницы почти полностью уничтожили целый ряд российских танковых, десантно-штурмовых, инженерных и других подразделений, которые считались элитными, вместе с их руководителями.

С начала полномасштабного вторжения наши воины сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и полторы тысячи боевых бронированных машин россиян.

Именно поэтому Россия собирает наемников по всему миру и делает отчаянные попытки толкнуть в ад войны с Украиной еще и белорусские войска.

Позиция нашей армии очень четкая – все захватчики получат жесткий отпор, кто бы и откуда бы они ни были. Мы это повторяли не раз.

Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, Николаевщине, Херсонщине и Луганщине.

Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится более активной – у героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все это должны понимать.

Жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа несокрушима. И врагу лучше убраться.

Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец-то осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение России на Украину может привести к глобальному продовольственному кризису. Который, в свою очередь, приведет к очередному миграционному кризису для Европы.

Каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, позволяющее нам усилить Украину.

Как уже упоминалось ранее, мы договорились не освещать информацию о поставках оружия. Но могу сказать, что в последние дни команда Минобороны доставила и передала ВСУ 51 тыс. бронежилетов 4 класса защиты по стандартам НАТО.

Эта защита приобретена преимущественно за средства госбюджета, а значит – благодаря всем украинцам. Мы работаем круглосуточно и готовим следующие партии.

Не надо питать иллюзий. Впереди еще много испытаний.

Украина ведет стратегическую оборонную операцию против гораздо более многочисленного противника и под угрозой наземного вторжения белорусских войск. Мы несем потери. Враг разрушает наши города и подрывает экономику. Ситуация очень непростая.

Но пока сохранена наша армия, которая усиливается резервом – мы будем бороться. И победим!

Война изменила чувство времени и многие привычные вещи. Но в понедельник традиционно начиналась рабочая неделя. И эту "традицию" сейчас тоже нужно лелеять, как и армию.

Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают в защиту Украины.

Мы победим врага за счет единства и лучшей организации. Вклад каждого важен.

Фронты разные – победа одна на всех.

Держим строй!

Слава Украине!

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Алексей Резников
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