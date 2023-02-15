Об этом в facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первый день работы в Брюсселе закончился. Благодарен всем странам, участвующим в формате "Рамштайн", и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтра (15 февраля, - ред.) также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", - отметил он. .

14 февраля в Брюсселе проходило заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Принимавший участие в заседании министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что в повестке дня девятого "Рамштайна" будет вопрос поставки Украине боевой авиации.