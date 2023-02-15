Резников: Во второй день "Рамштайна" больше внимания уделим танкам
Во второй день встречи в формате "Рамштайн" больше внимания будет уделено передаче Украине танков
Об этом в facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Первый день работы в Брюсселе закончился. Благодарен всем странам, участвующим в формате "Рамштайн", и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтра (15 февраля, - ред.) также насыщенная программа. Больше времени уделим танкам", - отметил он. .
14 февраля в Брюсселе проходило заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Принимавший участие в заседании министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что в повестке дня девятого "Рамштайна" будет вопрос поставки Украине боевой авиации.
- Министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной. Также он перечислил страны, которые готовятся передать Украине основные боевые танки Leopard 2 или дали соответствующее обязательство. На пресс-конференции по итогам встречи Остин подчеркнул, что союзники работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для этого контрнаступления и чтобы он был эффективным. Однако по вопросу самолетов отметил, что "не готов сейчас сделать ни одного объявления".
- В свою очередь на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что Россия перешла к войне на истощение. У нее очень много потерь, а командный дух очень низкий, но россияне берут количеством. Но, по его словам, РФ уже проиграла стратегически, оперативно и тактически.
- В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил результаты "Рамштайна": "Подтверждены партнерами: больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных". Также президент поблагодарил партнеров Украины, которые понимают, что скорость важна.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.15
-
EUR
Покупка 41.79Продажа 42.7
- Актуальное
- Важное