Резников: в ТрО будут брать старше 60 лет, вскоре Украина получит дополнительное вооружение
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве бойцам Сил территориальной обороны выдали уже 18 тыс. автоматов и соответствующие боекомплекты, также в Силы ТрО будут привлекать людей старше 60 лет
Об этом министр написал в Facebook.
"Мною принято решение, которое согласовано с командующим Сил ТрО ВСУ бригадным генералом Юрием Галушкиным, привлекать в Сил ТрО патриоты старше 60 лет, которые морально и физически готовы сопротивляться и побеждать врага. Поэтому, "заблудившись" - говорится в сообщении.
Кроме того, Резников сообщил, что почти всю ночь с 24 на 25 февраля общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими Украине постоянную поддержку.
"Реакция мира становится более ясной. Вскоре мы получим дополнительное усиление в виде современного оружия и других ресурсов от наших партнеров", - сообщил Резников.
Министр обороны отмечает, что украинской армии удалось разрушить планы российских оккупантов. Теперь важно осветить всю ложь русской пропаганды.
"Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И все молчащие становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы - загрязняют свои руки кровью невинных людей Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре На официальных ресурсах и страницах в соцсетях всех органов власти публикуются доказательства преступлений российских оккупационных войск, берите эти факты и распространяйте их через соцсети. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", - написал Резников.
Также он отметил, что важно распространять информацию среди журналистов и должностных лиц европейских стран, а также в итальянском, немецком и венгерском медиапространстве.
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