Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.

"Резников все довел до абсурда. У него яйца меряются килограммами. Никто же не обратил внимание на продолжение этой истории. Тот же журналист написал, что цена для пограничников в правом окопе дешевле, чем для солдат МО в левом окопе. Закупки там с учетом того бреда, который нес Резников. Если бы он не нес этот бред, я бы подумал, что он не в доле. Этот бред показал, что он в теме и в доле. У пограничников все на 30% дешевле. От 13 млрд 30% - это 3 млрд. Резников в доле, если он оправдывает всю эту процедуру, обвиняя журналистов". – подчеркнул Лапин.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.

В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.

Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.

Уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.