Резников в доле, если он оправдывает процедуру закупок в Минобороны, обвиняя журналистов - офицер ВСУ Лапин
Объяснение министра обороны Алексея Резникова по поводу скандала с закупкой питания для ВСУ означают, что он причастен к этому
Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Игорь Лапин.
"Резников все довел до абсурда. У него яйца меряются килограммами. Никто же не обратил внимание на продолжение этой истории. Тот же журналист написал, что цена для пограничников в правом окопе дешевле, чем для солдат МО в левом окопе. Закупки там с учетом того бреда, который нес Резников. Если бы он не нес этот бред, я бы подумал, что он не в доле. Этот бред показал, что он в теме и в доле. У пограничников все на 30% дешевле. От 13 млрд 30% - это 3 млрд. Резников в доле, если он оправдывает всю эту процедуру, обвиняя журналистов". – подчеркнул Лапин.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие продолжается.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
- Уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.49Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное