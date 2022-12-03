Резников в Чернобаевке сфотографировался на фоне трех букв, доставшихся россиянам от Херсона
Министры обороны Алексей Резников выложил фото на фоне остатков вывески международного аэропорта "Херсон" в освобожденной от россиян Чернобаевке
Фото Резников обнародовал в twitter .
"Это остатки вывески международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!" " – написал Резников.
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