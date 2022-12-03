Фото Резников обнародовал в twitter .

"Это остатки вывески международного аэропорта "Херсон" в Чернобаевке. Первые три буквы названия города россияне поймут без переводчика - и это единственное, что они могут получить от Украины. Многие, кто удобряет поля вокруг, уже в этом убедились. Удачи!" " – написал Резников.

Они являются домами для Херсон (Херсон) Международный аэропорт.

russians will understand the first 3 letters of city name without translator... this is the only thing they can get from ????????

Многие из них,как fertilising наши поля,будут получены.

Best of luck! pic.twitter.com/3kK6AA2vLc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 3, 2022

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