Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Об этом говорится в Facebook ведомства.

Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года.

В состав Общественного антикоррупционного совета вошли:

Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции"

Григорян Артак Владиевич – от ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;

Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";

Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";

Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";

Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";

Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";

Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРИТАС";

Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";

Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";

Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРИТАС".

Отмечается, что учредительное заседание совета состоится в ближайшее время после согласования даты заседания со всеми избранными членами.