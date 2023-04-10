Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны
В понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны
Об этом говорится в Facebook ведомства.
Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года.
В состав Общественного антикоррупционного совета вошли:
- Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции"
- Григорян Артак Владиевич – от ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;
- Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
- Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";
- Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";
- Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";
- Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
- Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
- Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
- Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРИТАС";
- Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
- Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
- Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРИТАС".
Отмечается, что учредительное заседание совета состоится в ближайшее время после согласования даты заседания со всеми избранными членами.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
- Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. Позже его оштрафовали .
- 5 апреля Резников заявил , что новая система закупок продуктов питания для защитников еще не разработана, поэтому правительство Украины разрешило продлить действующие контракты на поставки еще на 3 месяца.
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