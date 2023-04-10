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Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

10 апреля, 2023 понедельник
22:51
Экономика

В понедельник, 10 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников утвердил состав Общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Об этом говорится в Facebook ведомства.

Подписание приказа состоялось на основании решения, принятого Комиссией по обеспечению проведения конкурса по формированию Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины на заседании 31 марта 2023 года.

В состав Общественного антикоррупционного совета вошли:

  • Геращенко Александр Владимирович – от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции"
  • Григорян Артак Владиевич – от ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”;
  • Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "АНТИКОРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
  • Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";
  • Масюк Виталий Владимирович - от ОО "НОВАЯ ЧЕСТНАЯ УКРАИНА";
  • Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "СОРОРИТАС";
  • Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";
  • Пионтковский Константин Анатольевич – от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";
  • Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
  • Свирко Олег Станиславович – от ОО "СОРОРИТАС";
  • Трегуб Елена Николаевна – от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";
  • Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ТОПОР";
  • Яровая Богдана Эдуардовна – от ОО "СОРОРИТАС".

Отмечается, что учредительное заседание совета состоится в ближайшее время после согласования даты заседания со всеми избранными членами.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить замминистра обороны Вячеслава Шаповалова.
  • Также был уволен с должности директора департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий, его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ. Позже его оштрафовали .
  • 5 апреля Резников заявил , что новая система закупок продуктов питания для защитников еще не разработана, поэтому правительство Украины разрешило продлить действующие контракты на поставки еще на 3 месяца.
Алексей Резников
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