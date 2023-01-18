Резников: Украина призывает Израиль сотрудничать любым способом, но пока безуспешно
Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, однако пока безуспешно
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Киеве 18 января, передает LIGA.net.
"Мы пытаемся их убедить в том, что позиция нейтралитета в современном мире уже не работает", – сказал глава оборонного ведомства.
Он отметил, что россияне могут использовать дроны-камикадзе, применяемые по территории Украины, и против Израиля.
"Это означает, что завтра, набравшись такого опыта, они могут использовать их и против населения Израиля. Поэтому мы приглашаем государство Израиль и официальных представителей к сотрудничеству любым способом, но пока похвастаться успехом, к сожалению, я не могу", – сказал глава Минобороны.
Комментируя информацию NYT о том, что США поставляют Украине хранящиеся на складах в Израиле боеприпасы, Резников сказал, что ему известно об этих планах, но отказался конкретизировать.
"Я знаю об их планах и объемах помощи нам, в том числе и снарядами калибра 155 мм, но я не буду раскрывать их, потому что нас будут слушать и читать не только друзья, но и враги", – сказал министр обороны.
- 13 января стало известно, что Израиль согласился официально передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.
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