Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге в Киеве 18 января, передает LIGA.net.

"Мы пытаемся их убедить в том, что позиция нейтралитета в современном мире уже не работает", – сказал глава оборонного ведомства.

Он отметил, что россияне могут использовать дроны-камикадзе, применяемые по территории Украины, и против Израиля.

"Это означает, что завтра, набравшись такого опыта, они могут использовать их и против населения Израиля. Поэтому мы приглашаем государство Израиль и официальных представителей к сотрудничеству любым способом, но пока похвастаться успехом, к сожалению, я не могу", – сказал глава Минобороны.

Комментируя информацию NYT о том, что США поставляют Украине хранящиеся на складах в Израиле боеприпасы, Резников сказал, что ему известно об этих планах, но отказался конкретизировать.

"Я знаю об их планах и объемах помощи нам, в том числе и снарядами калибра 155 мм, но я не буду раскрывать их, потому что нас будут слушать и читать не только друзья, но и враги", – сказал министр обороны.