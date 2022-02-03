Резников: Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание ТКГ в Стамбул
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина поддерживает идею о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в любой город, где есть незаангажированность по конфликту и независимость от РФ
Об этом министр сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"Я раскрою секрет, что с нами велись консультации, когда я еще был участником украинской делегации в ТКГ. Мы и тогда отвечали утвердительно, что мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле. Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле", – сказал Резников.
Министр добавил, что кроме Стамбула это может быть любой город, не имеющий зависимости от Российской Федерации.
"Готовы к переговорам также и в Женеве, и в Вене, и в любом городе, где есть незаангажированность, независимость, самое главное – от одной из сторон, от Российской Федерации. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", – сказал он.
- Напомним, 26 января в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседание ТКГ по Донбассу в Стамбуле. В пандемию COVID-19 они проходили в Минске, сейчас они проходят онлайн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.16
- Актуальное
- Важное