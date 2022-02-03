Резников: Украина поддерживает предложение Турции перенести заседание ТКГ в Стамбул

Об этом министр сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.



"Я раскрою секрет, что с нами велись консультации, когда я еще был участником украинской делегации в ТКГ. Мы и тогда отвечали утвердительно, что мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле. Украинская сторона готова к переговорам в Стамбуле", – сказал Резников.



Министр добавил, что кроме Стамбула это может быть любой город, не имеющий зависимости от Российской Федерации.



"Готовы к переговорам также и в Женеве, и в Вене, и в любом городе, где есть незаангажированность, независимость, самое главное – от одной из сторон, от Российской Федерации. Мы будем готовы, но надо, чтобы согласилась другая сторона", – сказал он.

Напомним, 26 января в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседание ТКГ по Донбассу в Стамбуле. В пандемию COVID-19 они проходили в Минске, сейчас они проходят онлайн.