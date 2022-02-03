Резников: Украина не планирует наступления в отношении ОРДЛО и Крыма
Резников заявил, что ВСУ не планируют никаких наступления ни на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, ни на Крым, поскольку это представляло бы угрозу жизни украинцев
Об этом сообщает Укринформ.
"Украина не планирует никакого наступления ни на Донбасс, ни на Крым, а мы говорим только о политико-дипломатических площадках разрешения этого вооруженного международного конфликта с Российской Федерацией. Я хочу успокоить в Москве всех: наступать сегодня никто не планирует или завоевывать, потому что это, в первую очередь, - жизни людей, жизни украинцев. Мы не будем подвергать их таким рискам", - сказал Резников.
Отмечается, что Украина придерживается политико-дипломатического пути разрешения вооруженного конфликта с РФ.
Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это Украина может атаковать РФ, а не наоборот.
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