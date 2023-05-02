Об этом Резников рассказал в интервью Интерфакс-Украина .

"Если понаблюдать за рядом публичных высказываний на российских ресурсах, то можно увидеть, что уже раздаются фразы, мол: "Надо, наверное, заканчивать "СВО", "надо переходить к обороне", "надо удержать наши "новоприбывшие" территории", - сказал Резников.

По его мнению, в Кремле ищут варианты, как оправдать очередную неудачу в войне против Украины.

"В случае очередного успеха украинской армии, который абсолютно ожидаем и для них, нужно понять, как "продавать" у себя внутри, как подавать это народу? У них же тоже перегреты были ожидания: Киев за три дня и "СВО" за три недели. И хотя пропаганда в РФ работает прекрасно, но с каждым разом все сложнее", - считает Резников.

Наконец он добавил, что ситуация может заставить РФ осуществить очередной "жест доброй воли", то есть убраться с оккупированной территории.

"Это не мой прогноз, а рассуждения, но все же я не удивлюсь, если у них появится в сценарии какая-то проблема, серьезного катастрофического вида, техногенного, на территории России. Скажем, что-нибудь произойдет с электростанцией, гидроэлектростанцией, АЭС, с риски для населения, и это потребует немедленного внимания правительства, аккумуляции ресурсов, в том числе солдат, и так они якобы смогут объяснить людям, почему заканчивают активные боевые действия в Украине. РФ", - предположил Резников.