Резников убежден, что Украина получит танки стандартов НАТО и боевые самолеты

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона.

По его словам, партнеры Украины очень практичные, прагматические и реалистичные. Они четко понимают, что если они дают какую-то новую систему, они должны знать, что у них есть амуниция на складах, есть ракеты, системы ремонта, инструкторы и обученные украинские воины.

"Это не просто политические переговоры, а и технологические, логистические. Но я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО. Не только Leopard. Так же как у нас в артиллерии сейчас воюет более восьми систем 155 калибра разных стран. Поэтому я убежден - будут у нас и танки, и даже боевые самолеты", - сказал он.

Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО заявил, что украинские военные имеют шанс получить танки западного производства от США, Германии и Испании .

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