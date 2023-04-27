Резников убежден, что Украина "добьет" вопрос об истребителях для ВСУ

Об этом министр обороны заявил в интервью РБК-Украина.

Алексей Резников отметил, что на встречах Контактной группы по обороне Украины в "Рамштайне" обнародуются уже принятые решения, сейчас ключевая задача Киева и партнеров - обеспечить ВСУ запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к уже полученным системам.

В частности, министр подчеркнул, что "мы добьем" вопрос относительно самолетов для защитников, а на уточняющий вопрос журналиста о вероятном годе получения авиации он сказал:

"Это тот фактор, о котором я говорил, – практичность. Самолеты – это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним – это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать – а все ли готовы под этим подписаться... Вот под танками подписались и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть... Не двести, не триста.

Ключевой игрок здесь все равно США, а они очень прагматичны, они считают деньги. И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать вас дальше мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите – покупайте. Тоже вроде бы справедливо… И с самолетами тоже самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне, – тогда решение будет принято".