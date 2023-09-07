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Война с Россией: хроника
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OPINION

Резников таки рассорился с обществом

7 сентября, 2023 четверг
12:00
Мнение

Вроде бы взрослый и умный человек. А тут из-за абидок на обличителей коррупции взял и сказал (с подтекстом), что помощь армии волонтерам составляет всего 3%

А всего Украина тратит на войну $100 млн. в день.

Как он считал?

Я должен понимать этот подтекст, как вот:

- мы здесь корячились, добывали иностранные деньги, а волонтеры только 3% добыли.

Ну, допустим, деньги нам давали союзники.

Нам это украинскому народу, а не ОПе, Зеленскому или Резникову.

И я уверен, что если бы президентом был не Зеленский, нам бы давали больше.

Потому что США и Украина дружат.

А Байден и Зеленский – нет.

Ибо Британия за нас горой. А при Зеленском (вкупе с Коломойским) — ровным полем. Так что я бы не переоценивал роль Резникова и других.

Результативность и эффективность – разные понятия. Конечно, какой-то результат есть. Но при низкой эффективности действий зеленой власти результат посредственный.

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Если бы не болтали союзникам "Аль, че мы не в НАТО?" - может, в НАТО уже и были бы.

А как брать нас в НАТО, если пол-Офиса президента замешаны в вагнергейте?

Впрочем, Резников, чтобы плюнуть под ноги волонтерам, заявил об их малом вкладе.

Иногда играть терминами и цифрами – это манипулятивная технология.

Часто объясняю на примере студентам:

- вот, например, муж и жена выпили по поллитра алкоголя. И муж уже варнякает, а жена ни в одном глазу. Молодец жена? Точка? Устойчивая? Гордимся?

И когда студенты робко кивают (слышат, что подвох есть), я объясняю, что выпили алкоголя поровну.

Но мужик поллитра водки, а она поллитра пива.

Так и Резников: смешал в кучу Хаймерсы и то, что мы скинулись на дроны и б/ушние автомобили.

Чтобы унизить.

А тут еще важный метод. Как считать? Как можно вычислить, сколько и кто сдал на конкретного бойца, надеваемого всем селом или всей группой? Оно в статистику Резникова попало?

Прошлой зимой мы собирали на теплую одежду бойцам. Потому что МО намутило с куртками.

А Резников учел в статистику 100 литров меда, которую мы отправили бойцам на фронт прямо из пасеки Daniel Lazarets? И то, что отправляют миллионы сухпайков десятки тысяч женщин по стране?

А во что он оценил маскировочные сетки? Сколько стоит этот труд волонтеров? А вязаные носки?

Они в его статистике дороже турецких?

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Вот честно. Я считал Резникова и Данилова лучшими в команде Зеленского.

Ну, Резников начал выпадать еще после яиц. А потом после того, как начал всех вызывать на пари.

А сейчас пробил дно, плюнув в душу миллионам.

Не сотвори себе кумира.

Это я сейчас о тех, из-за чьего выбора в 19-м мы выхлебываем сейчас войну.

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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