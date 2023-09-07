Резников таки рассорился с обществом
Вроде бы взрослый и умный человек. А тут из-за абидок на обличителей коррупции взял и сказал (с подтекстом), что помощь армии волонтерам составляет всего 3%
А всего Украина тратит на войну $100 млн. в день.
Как он считал?
Я должен понимать этот подтекст, как вот:
- мы здесь корячились, добывали иностранные деньги, а волонтеры только 3% добыли.
Ну, допустим, деньги нам давали союзники.
Нам это украинскому народу, а не ОПе, Зеленскому или Резникову.
И я уверен, что если бы президентом был не Зеленский, нам бы давали больше.
Потому что США и Украина дружат.
А Байден и Зеленский – нет.
Ибо Британия за нас горой. А при Зеленском (вкупе с Коломойским) — ровным полем. Так что я бы не переоценивал роль Резникова и других.
Результативность и эффективность – разные понятия. Конечно, какой-то результат есть. Но при низкой эффективности действий зеленой власти результат посредственный.
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Если бы не болтали союзникам "Аль, че мы не в НАТО?" - может, в НАТО уже и были бы.
А как брать нас в НАТО, если пол-Офиса президента замешаны в вагнергейте?
Впрочем, Резников, чтобы плюнуть под ноги волонтерам, заявил об их малом вкладе.
Иногда играть терминами и цифрами – это манипулятивная технология.
Часто объясняю на примере студентам:
- вот, например, муж и жена выпили по поллитра алкоголя. И муж уже варнякает, а жена ни в одном глазу. Молодец жена? Точка? Устойчивая? Гордимся?
И когда студенты робко кивают (слышат, что подвох есть), я объясняю, что выпили алкоголя поровну.
Но мужик поллитра водки, а она поллитра пива.
Так и Резников: смешал в кучу Хаймерсы и то, что мы скинулись на дроны и б/ушние автомобили.
Чтобы унизить.
А тут еще важный метод. Как считать? Как можно вычислить, сколько и кто сдал на конкретного бойца, надеваемого всем селом или всей группой? Оно в статистику Резникова попало?
Прошлой зимой мы собирали на теплую одежду бойцам. Потому что МО намутило с куртками.
А Резников учел в статистику 100 литров меда, которую мы отправили бойцам на фронт прямо из пасеки Daniel Lazarets? И то, что отправляют миллионы сухпайков десятки тысяч женщин по стране?
А во что он оценил маскировочные сетки? Сколько стоит этот труд волонтеров? А вязаные носки?
Они в его статистике дороже турецких?
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Вот честно. Я считал Резникова и Данилова лучшими в команде Зеленского.
Ну, Резников начал выпадать еще после яиц. А потом после того, как начал всех вызывать на пари.
А сейчас пробил дно, плюнув в душу миллионам.
Не сотвори себе кумира.
Это я сейчас о тех, из-за чьего выбора в 19-м мы выхлебываем сейчас войну.
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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