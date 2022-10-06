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Резников: срок действия российского ядерного потенциала истек в 1997 году

6 октября, 2022 четверг
16:17
война с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил о плохом состоянии российского ядерного вооружения и низкой вероятности его применения

Об этом сообщает Forbes.

Резников пояснил, что поскольку техническое состояние ядерного оружия РФ сомнительно, последствия его использования могут быть непредсказуемыми для самой России.

Ссылаясь на данные второго президента Украины Леонида Кучмы, Резников отметил, что срок действия ядерного потенциала РФ истек еще в 1997 году, а после 90-х годов никаких испытаний не проводилось.

"Когда в последний раз россияне испытание делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане, на соответствующем полигоне. То есть, с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает – не знает никто, и они в частности", - сказал Резников.

Министр обороны добавил, что хотя риск применения ядерного оружия низок, его нельзя исключать полностью, что подтверждают и международные партнеры, включая США и Великобританию.

Что касается возможного места применения ядерного оружия Резников подчеркнул, что вряд ли это будет линия фронта, поскольку там близко оккупированные Россией территории и оккупационные войска. По мнению министра, РФ пытается запугать Украину. В то же время Резников убежден, что украинцев "уже не запугать после Мариуполя, Волновахи и Харькова".

  • Полковник СБУ Роман Костенко в эфире Еспресо выразил мнение, что россияне могут ударить ядерным оружием по деоккупированным территориям.
  • 3 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал применение РФ ядерного оружия очень маловероятным, но призвал не исключать такой возможности.

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Новости
Россия
ядерное оружие
Алексей Резников
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