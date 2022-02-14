Резников созвонился с министром обороны Беларуси: договорились об обмене визитами атташе на военных учениях "Метель" и "Союзная решимость"
Министры обороны Украины и Белоруссии Алексей Резников и Виктор Хренин обсудили безопасность в регионе и договорились о продолжении контактов для развития добрососедских отношений в оборонной сфере
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
Разговор состоялся в целях восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.
Алексей Резников и Виктор Хренин обсудили меры для повышения доверия во время проведения военных учений вблизи государственной границы и информирования о внештатных ситуациях и исключении инцидентов
Глава Минобороны Украины сообщил белорусскому министру о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", отметив их оборонительный характер.
"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" , – отметили в министерстве.
Главы министерств обороны договорились продолжать контакты для развития добрососедских отношений в оборонной сфере.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - отметил Алексей Резников.
- Напомним, ранее Россия и Беларусь начали масштабные военные учения у границ Украины.
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