Резников созвонился с министром обороны Беларуси: договорились об обмене визитами атташе на военных учениях "Метель" и "Союзная решимость"

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.



Разговор состоялся в целях восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.



Алексей Резников и Виктор Хренин обсудили меры для повышения доверия во время проведения военных учений вблизи государственной границы и информирования о внештатных ситуациях и исключении инцидентов



Глава Минобороны Украины сообщил белорусскому министру о ходе командно-штабных учений "Метель-2022", отметив их оборонительный характер.



"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Метель - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022" , – отметили в министерстве.



Главы министерств обороны договорились продолжать контакты для развития добрососедских отношений в оборонной сфере.



"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - отметил Алексей Резников.

Напомним, ранее Россия и Беларусь начали масштабные военные учения у границ Украины.

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