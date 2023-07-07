Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Резников сообщил о продуктивном разговоре с Остином и пообещал хорошие новости

Резников сообщил о продуктивном разговоре с Остином и пообещал хорошие новости

7 июля, 2023 пятница
00:52
Война с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников пообщался по телефону с руководителем Пентагона Ллойдом Остином

Об этом Резников написал в твиттере.

"Провел продуктивный телефонный разговор с моим коллегой Ллойдом Дж. Остином III. Обсудили текущую ситуацию на передовой и последующие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы", – написал Резников.

Министр обороны детализировал, что с главой Пентагона они сверили часы перед следующим заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО.

"Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставкой разных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями…" – добавил Резников.

Министр не озвучил конкретики, поэтому пользователи соцсети предполагали разные варианты "хороших новостей", таких как решение предоставить Украине истребители F-16, ракеты ATACMS или кассетные боеприпасы.

Очевидно, что именно последние Резников и имел в виду. Несмотря на то, что официального сообщения Пентагона о них не объявили, в четверг, 6 июля, во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что возможность передачи Украине кассетных боеприпасов с военных складов в США "продолжает быть предметом рассмотрения".

А народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на facebook-странице написал, что этот вопрос "удался продавить".

"Историческое событие – США передадут Украине кассетные боеприпасы ... Работать над получением кассетных боеприпасов, мы с друзьями в Конгрессе США начали много месяцев назад. Писали письма, встречались с представителями Пентагона и Белого дома, сплачивали вокруг этой идеи других конгрессменов и сенаторов. И вот, наконец, этот вопрос удалось продавить. Благодарю за это конгрессменов Адама Смита, Майка Тернера, Джеральда Коннолли, Джо Уилсона, Джима Коста и многих других", - написал он..

Кстати, о том, что Украина работает над получением кассетных боеприпасов, Чернев упоминал в эфире Эспрессо еще в марте этого года.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.



Читайте также:
Сергій Лавров
6 июля, 2023 четверг
Лавров провел с экс-чиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине, - NBC
7 июля, 2023 пятница
Ночная атака на Украину: количество погибших во Львове выросло до семи
мобілізація на росії, чмобіки
5 июля, 2023 среда
На трех белорусских полигонах ликвидировали лагеря российских призывников – спутниковые снимки
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.12
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
7 июля
01:48
Обновлено
Зеленский прибыл в Чехию и встретился с президентом Павелом. Подробности
01:47
В Украине появится новый спортивный телеканал
01:18
Зеленский: Нам нужен четкий сигнал того, что Украина будет в НАТО, а не просто "дверь открыта"
01:00
Гроза в Киевской области: в Борисполе разрушения, а жители пригорода столицы массово жалуются на испорченную технику
00:33
Зеленский Эрдоган
Зеленский рассказал, какие темы обсудит во время встречи с президентом Турции Эрдоганом
00:28
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 6 июля
00:12
Украина накопила рекордный уровень золотовалютных резервов, - НБУ
00:08
Обновлено
Ночная атака на Украину: количество погибших во Львове выросло до семи
2023, четверг
6 июля
23:41
Shahed-136
Россия запустила несколько волн "шахедов", в ряде областей объявили воздушную тревогу
23:24
Маск судится с компанией Meta, которая запустила аналог Twitter
22:59
Пентагон
"Находится в процессе рассмотрения": Пентагон прокомментировал предоставление Украине кассетных снарядов
22:53
Си Цзиньпин призвал китайских военных углубить планирование боевых действий
22:50
Аналитика
Сергей Згурец
Самолеты F-16 позволили уничтожать корабли РФ в местах пуска ракет. Колонка Сергея Згурца
22:00
Румыния станет базой для подготовки украинских пилотов на F-16
21:49
OPINION
Ирина Геращенко
За что еще ответственны "порохоботы"?
21:41
Украинские воины освободили уже около 1900 городов и сел, – Зеленский
21:24
Эксклюзив
На саммите НАТО Украина может получить статус основного союзника США вне Альянса, - военный эксперт Снегирев
21:17
Анналена Бербок
Вторжение РФ в Украину заставило Германию изменить мнение о своей роли в мире, - глава МИД Бербок
20:48
жара
Метеорологи ЕС заявили, что июнь этого года стал самым теплым в истории наблюдений
20:31
"Инициатива в наших руках": Залужный обсудил с генералом Милли успехи и потребности контрнаступления ВСУ
20:28
Оккупанты оборудовали базу отдыха на Херсонщине под комендатуру: там допрашивают и пытают патриотов Украины, – Генштаб
20:11
паспорт
Украинцы до 1 августа при необходимости должны вклеить фото в паспорт. Подробности
20:03
OPINION
Дом
20:00
Обзор
Победные новости 498-го дня войны: ВСУ заняли стратегические высоты возле Клещиевки, в Макеевке взорвали склады ракет, а Финляндия передаст больше зенитного оружия
19:41
Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян
19:37
Столтенберг готовит встречу с Эрдоганом и Кристерссоном по вступлению Швеции в НАТО
19:32
Эксклюзив
Россияне обстреляли волонтерский пункт в Авдеевке во время разгрузки гумпомощи, - Барабаш
19:18
Хмельницкая АЭС
Болгария может продать Украине два российских ядерных реактора: их установят на Хмельницкой АЭС, - WSJ
19:17
Обновлено
Если оккупанты не переведут 5-й энергоблок ЗАЭС в состояние холодной остановки, может произойти выброс радиации, - Энергоатом
19:15
Порошенко о членстве Украины в ЕС: главную работу делают наши воины, а мы должны выполнить остальные задачи
19:06
Обновлено
Избежали трагедии в последний момент. Во Львове журналист "Главкома" с семьей чудом спасся во время ракетного удара РФ
18:55
Вышел трейлер фильма "Боб Марли - одна любовь"
18:53
Обновлено
Зеленский в Болгарии заручился поддержкой вступления Украины в НАТО, Формулы мира и энергетики
18:35
Джошуа объявил о реванше с принципиальным соперником
18:27
Военный впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар в ночь вторжения
18:11
В Украине открыли первые автошколы для людей с инвалидностью
18:02
Посол Грузии покинул Киев по требованию МИД Украины
18:00
OPINION
Чтобы быть в НАТО, нужно стать взрослыми
17:40
Луиш Каштру
Команду Роналду возглавил бывший тренер "Шахтера"
17:38
Смартфон
В сервисе "Киев Цифровой" добавили функцию оплаты коммунальных услуг
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV