Об этом Резников написал в твиттере.

"Провел продуктивный телефонный разговор с моим коллегой Ллойдом Дж. Остином III. Обсудили текущую ситуацию на передовой и последующие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы", – написал Резников.

Министр обороны детализировал, что с главой Пентагона они сверили часы перед следующим заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после Вильнюсского саммита НАТО.

"Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставкой разных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями…" – добавил Резников.

Министр не озвучил конкретики, поэтому пользователи соцсети предполагали разные варианты "хороших новостей", таких как решение предоставить Украине истребители F-16, ракеты ATACMS или кассетные боеприпасы.

Очевидно, что именно последние Резников и имел в виду. Несмотря на то, что официального сообщения Пентагона о них не объявили, в четверг, 6 июля, во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что возможность передачи Украине кассетных боеприпасов с военных складов в США "продолжает быть предметом рассмотрения".

А народный депутат от "Слуги Народа", заместитель председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на facebook-странице написал, что этот вопрос "удался продавить".

"Историческое событие – США передадут Украине кассетные боеприпасы ... Работать над получением кассетных боеприпасов, мы с друзьями в Конгрессе США начали много месяцев назад. Писали письма, встречались с представителями Пентагона и Белого дома, сплачивали вокруг этой идеи других конгрессменов и сенаторов. И вот, наконец, этот вопрос удалось продавить. Благодарю за это конгрессменов Адама Смита, Майка Тернера, Джеральда Коннолли, Джо Уилсона, Джима Коста и многих других", - написал он..

Кстати, о том, что Украина работает над получением кассетных боеприпасов, Чернев упоминал в эфире Эспрессо еще в марте этого года.

Что известно о кассетных боеприпасах

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Россия активно использует кассетные боеприпасы против украинцев.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию президента США Джо Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы, заявив об опасности для гражданских.