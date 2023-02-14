Об этом Резников сообщил в Facebook .

Двух заместителей министр хочет перевести в советники.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра", - написал Резников.

В то же время он уже подал трех новых кандидатов на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.

"На должность первого заместителя министра подана кандидатура героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка", - отметил Резников.

Следует отметить, что генерал Павлюк руководил обороной Киева от оккупантов.

Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере IТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу", - рассказал министр.

Дейнега – основатель благотворительного фонда "Вернись живым", который помогает фронту.

Третьим заместителем он хочет видеть Андрея Шевченко.

"Коммуникации с международными партнерами, законотворцами и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений. Пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде", - отметил Резников.

Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по представлению премьер-министра согласно пропозицией соответствующего министра.