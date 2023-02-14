Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Резников сообщил детали кадровых изменений в Минобороны

Резников сообщил детали кадровых изменений в Минобороны

14 февраля, 2023 вторник
11:28
Украина

Министр обороны Алексей Резников хочет уволить своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука и назначить трех новых, в том числе Александра Павлюка

Об этом Резников сообщил в Facebook .

Двух заместителей министр хочет перевести в советники.

"Что касается тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук остаются в команде министерства и будут вовлечены в работу в качестве советников министра", - написал Резников.

В то же время он уже подал трех новых кандидатов на согласование президенту, после чего должно состояться утверждение правительством.

"На должность первого заместителя министра подана кандидатура героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка", - отметил Резников.

Следует отметить, что генерал Павлюк руководил обороной Киева от оккупантов.

Сектор цифрового развития является одним из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Пригласил на должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации известного волонтера с бэкграундом в сфере IТ, а в последнее время журналиста-документалиста Виталия Дейнегу", - рассказал министр.

Дейнега – основатель благотворительного фонда "Вернись живым", который помогает фронту.

Третьим заместителем он хочет видеть Андрея Шевченко.

"Коммуникации с международными партнерами, законотворцами и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений. Пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции известного медийщика Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде", - отметил Резников.

Первый заместитель министра, заместители министра назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по представлению премьер-министра согласно пропозицией соответствующего министра.

Новости
Алексей Резников
Читайте также:
13 февраля, 2023 понедельник
Китайский корабль направил лазер "военного класса" на филиппинское судно
Кому належить енергетична інфраструктура України
13 февраля, 2023 понедельник
Кому принадлежит энергетическая инфраструктура Украины
російський літак винищувач
14 февраля, 2023 вторник
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.46
    Покупка 39.46
    Продажа 40.17
  • EUR
    Покупка 41.79
    Продажа 42.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
14 февраля
12:12
В Черном море дежурит один вражеский ракетоноситель с 8 "калибрами" на борту
12:04
Эксклюзив
Ллойд Остин
Глава Пентагона перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной
12:01
OPINION
Тузла для Европы
11:49
Раде предлагают отменить праздничные 8 марта, 1 и 9 мая и ввести День украинки
11:13
Мария Захарова
В Кремле отреагировали на информацию украинской разведки о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове
11:03
Гайдай предупредил, что в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов
10:46
Ограничения электроснабжения во вторник действуют только в Одессе, - Укрэнерго
10:27
Россия не накопила достаточно сил для прорыва ни на одном из направлений, - британская разведка
10:06
OPINION
Несколько мифов, мешающих нашей победе
10:02
Впервые в истории Саудовская Аравия отправит женщину в космос
09:48
Действия РФ могут спровоцировать НАТО вступить в войну, - Згурец
09:32
Япония заявила о серьезной озабоченности и неприемлемости угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
09:24
Инфографика
доллар
Курс валют на 14 февраля: цены в обменниках Украины
09:05
За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, 2 человека погибли
09:04
Эксклюзив
Россиянам не удастся в ближайшее время окружить Бахмут, - военнослужащий ВСУ Войтко
08:55
В Албании митингующие пытались захватить здание парламента во время массовых протестов
08:43
Вражеские войска утром били по Очаковской громаде Николаевщины, повреждены дома и админздания
08:39
Эксклюзив
Россияне увеличили атаки на Орехов, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
08:16
НАТО
НАТО создает координационное бюро по защите газопроводов
08:10
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 740 солдат, 2 самолета и 4 беспилотника
08:01
OPINION
Украинский язык и историю Украины должны сдавать все
08:00
Эксклюзив
Россия потерпела сокрушительное поражение на художественном фронте
07:44
Путин вместе с минобороны скрывают большие потери армии РФ под Угледаром, - ISW
07:29
Военные США обнаружили в океане основную часть обломков китайского "шпионского шара"
06:55
Харри Кейн
"Милан" - "Тоттенхэм": где смотреть игру 1/8 финала Лиги чемпионов
06:49
Истребители Нидерландов перехватили три российских военных самолета возле Польши
06:42
Россиянам обещают доплату за каждый километр продвижения в Украине, а ВСУ уничтожили два вражеских самолета, - Генштаб
06:05
В Бахмуте остаются менее пяти тысяч жителей, - ОВА
05:58
Сирия открыла еще два таможенных перехода для ввоза помощи пострадавшим от землетрясения, - ООН
05:55
ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов
05:43
Япония
Япония рассматривает ускоренную закупку у США крылатых ракет Tomahawk
05:30
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
Путин меняет генералов как носки, но это не решает проблем армии РФ, - Белый дом
05:02
подводная лодка
Впервые со времен холодной войны Россия выводит в море корабли с ядерным оружием, - разведка Норвегии.
04:35
Главным на "Рамштайне" будут не самолеты, а ПВО и боеприпасы для Украины, - Financial Times
04:08
В Нью-Йорке водитель грузовика совершил наезд на пешеходов: ранены 8 человек
03:40
Поблагодарить Польшу и подтвердить единство НАТО: в Белом доме назвали цель визита Байдена
03:13
У России нет сил для нападения на Украину из Приднестровья, но она стремится дестабилизировать Молдову, - НАТО
02:45
В Ярославской области РФ взорвался магистральный газопровод
02:17
Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали более 37 тысяч человек
01:49
Пригожин рассказал, что украинская ПВО подвела самолет, в котором он записывал обращение к Зеленскому
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV